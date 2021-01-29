Строительство крупнейшей в Курганской области школы начнется в 2021 году

ТАСС, 29 января. Крупнейшее в Курганской области здание общеобразовательной школы, включающей собственную лыжную базу, начнут строить в областном центре в 2021 году. В ней смогут обучаться в одну смену 1,5 тыс. детей, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора.

"В 12-м микрорайоне Заозерного в Кургане в 2021 году начнется строительство новой школы на 1,5 тыс. мест. Здание школы - это четыре надземных и один подземный этажи, общая площадь учебного заведения - более 23 тыс. кв. м. Это будет самая большая школа в Курганской области", - говорится в сообщении.

По данным властей, финансирование проекта составит почти 453 млн рублей в этом году и более 450 млн рублей в 2022 году. Точные сроки планируемого ввода объекта в эксплуатацию не сообщаются.

По данным замгубернатора области Анатолия Воробьева, таким образом удастся сократить количество учеников в классах, снизить нагрузку на учителей и повысить в итоге качество обучения.

"В школе будут три спортивных зала, <…> двухсветный актовый зал, столовая, медпункт, современный библиотечный центр. На подземном этаже разместится лыжная база, там будут помещения для переодевания, помещение хранения лыж, помещение подготовки лыж, инвентарная, инструкторская. <…> Будет современное оборудование и научные лаборатории. В кабинетах также будут установлены интерактивные доски, проекторы и современные акустические системы", - цитирует его пресс-служба.