Имущество Антипинского НПЗ выставили на торги за более чем 110 млрд рублей

ТЮМЕНЬ, 29 января. /ТАСС/. Начальная цена имущества проходящего процедуру банкротства Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), выставленного на торги, составила 110,87 млрд рублей. Реализовывать имущество будут единым лотом, согласно утвержденному положению о порядке и условиях продажи.

30 декабря Антипинский НПЗ признан банкротом, на предприятии введена процедура конкурсного производства.

"Начальная цена - 110 867 173 157,00 рублей", - говорится в положении, опубликованном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Согласно классификации имущества, на торги выставлены здания и промышленные сооружения, земля под аренду, оборудование и комплектующие, доля в размере 100% уставного капитала нефтяной компании "Новый поток" и другое.

В пресс-службе НПЗ ТАСС сообщили, что предприятие продолжает стабильную работу по договору процессинга. "На данный момент срок конкурсного производства продлен судом до 30 июня 2021 года, о чем были уведомлены все сотрудники предприятия. Производственная программа, график ремонтов оборудования, требования промышленной и экологической безопасности, а также все меры социальной поддержки коллектива и охраны труда реализуются на Антипинском НПЗ в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Антипинский НПЗ является крупнейшим в России независимым нефтеперерабатывающим заводом. В мае 2019 года предприятие остановило работу из-за проблем с финансированием, тогда же завод перешел под контроль основного кредитора - Сбербанка. Производство было возобновлено 18 июля 2019 года по давальческой схеме, при которой завод перерабатывает нефть, закупленную "Сокар Энергоресурс" (совместное предприятие Сбербанка и группы отраслевых инвесторов, которому сейчас принадлежит 80% акций НПЗ). При этом завод не имеет права собственности ни на нефть, ни на нефтепродукты, зарабатывает он только на стоимости переработки.