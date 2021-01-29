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В Кургане задержали руководителя регионального управления Росреестра

По данным источника ТАСС, Олега Молчанова подозревают в совершении коррупционных преступлений

ТАСС, 29 января. Обыски прошли в здании управления Росреестра по Курганской области в Кургане. Руководитель ведомства Олег Молчанов задержан по подозрению в совершении коррупционных преступлений, сообщил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее местные СМИ сообщили, что в здании управления Росреестра по Курганской области на улице Бурова-Петрова прошли обыски, был задержан человек, похожий на руководителя управления Олега Молчанова.

"Прошли обыски. Молчанов задержан", - подтвердил информацию источник, уточнив, что Молчанов задержан по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

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