В Кургане задержали руководителя регионального управления Росреестра

ТАСС, 29 января. Обыски прошли в здании управления Росреестра по Курганской области в Кургане. Руководитель ведомства Олег Молчанов задержан по подозрению в совершении коррупционных преступлений, сообщил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее местные СМИ сообщили, что в здании управления Росреестра по Курганской области на улице Бурова-Петрова прошли обыски, был задержан человек, похожий на руководителя управления Олега Молчанова.

"Прошли обыски. Молчанов задержан", - подтвердил информацию источник, уточнив, что Молчанов задержан по подозрению в совершении коррупционных преступлений.