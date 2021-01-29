В Свердловской области увеличат заполняемость закрытых трибун стадионов до 50%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Учреждения дополнительного образования начинают работать в Свердловской области, также увеличена заполняемость закрытых помещений на трибунах стадионов с 30% до 50%, сообщил в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"В Свердловской области наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости. Как я писал неделю назад, становится возможным постепенное возвращение к прежнему ритму жизни. Сегодня мною дано поручение по подготовке указа о некотором смягчении режима повышенной готовности, который будет готов к понедельнику. Так, во время спортивных соревнований в закрытых помещениях на трибунах теперь смогут находиться до 50% зрителей, а не 30%, как было раньше. Кроме того, мы закрепим в документе разрешение на работу учреждений дополнительного образования с соблюдением всех мер безопасности", - написал он.

Куйвашев добавил, что режим самоизоляции для граждан старше 65 лет будет продлен до 15 февраля. Время работы заведений общепита, которые сейчас открыты до 23:00, останется неизменным.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции превышает 69 тыс. В Свердловской области с ограничениями разрешены занятия спортом на открытых пространствах, работают фитнес-центры, разрешены пешие прогулки, работает ряд предприятий сферы услуг, например парикмахерские, введен масочный режим в общественных местах, в транспорте, работают магазины и ТЦ без ограничений по площади. Открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха.