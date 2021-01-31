В Свердловской области соцвыплаты на покупку жилья получат 110 многодетных семей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Более 191 млн рублей планируется направить на целевую социальную выплату для улучшения жилищных условий многодетных семей в Свердловской области, сообщили ТАСС в фонде жилищного строительства региона.

"Планируется, что в наступившем 2021 году свидетельства на право получения социальной выплаты согласно очередности получат ориентировочно 110 многодетных семей. На эти цели из областного бюджета будет направлено 191,59 млн рублей. Напомним, что в прошлом 2020 году эта сумма составила 227, 66 млн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что многодетные семьи могут использовать соцвыплаты для строительства или покупки жилья в новостройках, а также для приобретения и реконструкции индивидуального жилого дома на территории региона. Право на предоставление соцвыплаты вне очереди имеют семьи, в которых родилось одновременно трое и более детей.

Размер соцвыплаты рассчитывается для каждого случая индивидуально в зависимости от числа членов семьи, суммарной площади нынешнего жилья и стоимости одного квадратного метра, установленной в муниципалитете. Фонд жилищного строительства предоставляет выплаты в размере от 30% до 50% расчетной стоимости жилого помещения в зависимости от числа детей в семье.

Фонд жилищного строительства осуществляет мероприятия по социальной поддержке многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2014 года, в рамках программы "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года".

Региональная программа поддержки многодетных семей действует с 2011 года. За это время 3 885 семей практически со всей области реализовали свое право на получение соцвыплаты и улучшили жилищные условия. Общая сумма выплат составила 5 млрд 578 млн рублей.