Около 2,3 тыс. человек участвуют в несанкционированной акции в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Около 2,3 тыс. человек приняли участие в несанкционированной акции в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в министерстве общественной безопасности Свердловской области.
"По уточненной на данный момент информации, количество участников - 2,3 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Участники акции собрались около Дворца молодежи в центре города и прошли по проспекту Ленина до сквера возле Театра драмы. Как передает корреспондент ТАСС, акция проходит спокойно.
Несанкционированные акции проходят в воскресенье в нескольких российских городах. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.