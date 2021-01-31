Около 2,3 тыс. человек участвуют в несанкционированной акции в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Около 2,3 тыс. человек приняли участие в несанкционированной акции в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в министерстве общественной безопасности Свердловской области.

"По уточненной на данный момент информации, количество участников - 2,3 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Участники акции собрались около Дворца молодежи в центре города и прошли по проспекту Ленина до сквера возле Театра драмы. Как передает корреспондент ТАСС, акция проходит спокойно.

Несанкционированные акции проходят в воскресенье в нескольких российских городах. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.