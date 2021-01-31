Первый кандидат на пост главы Сургута подал заявление на повторные выборы

ТАСС, 31 января. Прием документов на новый конкурс по выборам главы крупнейшего муниципалитета Ханты-Мансийского автономного округа - Сургута стартовал. Первым кандидатом, подавшим заявление, стал пенсионер Александр Мигунов, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе местной думы.

Восемнадцатого января 2021 года дума Сургута признала конкурс на пост главы Сургута несостоявшимся. Как сообщили ТАСС в пресс-службе местного парламента, только один кандидат из 32 - инженер ведущей службы релейной защиты и автоматики Артур Романов - предоставил все необходимые документы для участия во втором этапе, в документах остальных содержались неполные или недостоверные сведения.

"Первым кандидатом стал Мигунов Александр Иванович 1954 года рождения, неработающий пенсионер, общественно активный товарищ, заявлялся на первый конкурс", - сказали в пресс-службе.

О выборах главы Сургута

Ранее сообщалось, что заявки на участие в конкурсе на пост главы Сургута подали 66 человек, пять из них позднее забрали документы. Среди заявившихся были депутат Тюменской областной думы, член ЛДПР Михаил Селюков, депутат думы Сургута от ЛДПР Евгений Барсов, директор департамента городского хозяйства администрации Сургута Роман Богач, бизнесмены, фрилансеры, сотрудники местных организаций, журналисты, глава благотворительного фонда, безработные, многодетные мамы. При этом временно исполняющая обязанности мэра Анна Томазова документы не подала. Как уточняли ТАСС в пресс-службе местной думы, такое число желающих принять участие в конкурсе объясняется простой процедурой подачи документов.

Двадцать шестого января Сургутский городской суд принял иск Барсова об обжаловании решения конкурсной комиссии. Ранее Барсов сообщал ТАСС, что все документы подавал правильно, но их отклонили, поскольку содержались неполные сведения. По его словам, конкурсная комиссия так и не уточнила, какие документы были оформлены неверно, хотя по регламенту должна была это сделать через сутки после того, как их забраковала.

Прежний глава Сургута Вадим Шувалов 9 декабря 2020 года сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети "ВКонтакте", что подал заявление в городскую думу о сложении полномочий. Десятого декабря дума Сургута приняла отставку Шувалова и утвердила врио мэра его заместителя Анну Томазову. Шувалов назначен заместителем губернатора ХМАО по координации приоритетных проектов.