В "Ельцин Центре" обновили выставку подарков первому президенту России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Выставка подарков первому президенту России в музее Бориса Ельцина в Екатеринбурге пополнилась новыми экспонатами. К свитеру от Бориса Немцова и модели истребителя от Александра Руцкого организаторы добавили подарки Ельцину от самых близких людей, сообщила в понедельник ТАСС руководитель экспозиционно-выставочного отдела музея Бориса Ельцина Марина Соколовская.

Первого февраля первому президенту России исполнилось бы 90 лет.

"К юбилею мы обновили экспозицию, например, впервые показываем "Орден дружбы". Это не официальная награда, а подарок от институтских друзей Бориса Николаевича на шестидесятилетие. Тогда они приехали к нему в Москву и подарили изготовленный специально к поводу "Орден дружбы", к которому приложили указ "президента Союза друзей и единомышленников, выпускников УПИ (Уральский политехнический институт, ныне УрФУ- прим. ТАСС) образца 1955 года", - сказала Соколовская.

Стальной орден, на котором написано "Орден дружбы. Ельцину Б. Н. 01.02.91", украшен красной лентой с двумя черными полосками. Другой подарок на шестидесятилетие - кукла-неваляшка. "Летом 1991 года он выиграет президентские выборы, это очень важный для него год. В начале года, в условиях накала политической борьбы, друзья дарят Ельцину вырезанную из дерева его фигуру, основание которой сделано по принципу игрушки-неваляшки, как бы говоря, что он не должен сдаваться. Он, как эта кукла, никогда не должен падать", - отметила руководитель отдела.

Для подарков, которые сейчас представлены в экспозиции музея, поводы могли быть совершенно разные. От дня рождения до дипломатической встречи. Например, модель истребителя от Александра Руцкого Ельцин получил на день рождения в 1992 году. К числу самых известных подарков ко дню рождения относят оранжевый свитер, который подарил Борис Немцов в 2005 году, напомнила Соколовская.

По ее словам, большей частью подарков Ельцин никогда не пользовался, а некоторые использовать было просто невозможно: например, символические ключи от Мадрида или набор предметов, побывавших на орбитальной станции "Мир": перчатка и шлем. Но все подарки, даже самые маленькие, Ельцин хранил: в экспозиции музея представлены даже самодельные подарки Ельцину от внуков Маши и Вани.

В музее также представлены подарки от Бориса Николаевича. В честь рождения старшей дочери Елены Ельцин подарил жене набор для крюшона и сопроводил его запиской: "Моя милая Наичка, поздравляю, моя ненаглядная, с нашей милой дочуркой". "Или, например, часы - один из его любимых подарков. Вот эти Борис подарил Наине Иосифовне, когда родилась их младшая дочь Татьяна", - отметила Соколовская, указав на небольшие часы с черным ремешком.

Поздравительные адреса

К середине февраля в "Ельцин Центре" откроется выставка "Вручить лично", посвященная поздравительным адресам разного времени. Очень часто поздравительные адреса являются отдельным произведением искусства, в них используются сложные техники от маркетри - наборная мозаика из дерева до скани - ювелирная техника создания ажурных узоров из металла.

Как отметила Соколовская, ценность таких документов заключается в том, что по ним можно определить отношения между людьми.

"Например, Михаил Горбачев, президент СССР, тоже поздравлял Бориса Ельцина с шестидесятилетием, но это очень скупое поздравление. Он понимал, что он должен поздравить политика, который возглавляет РСФСР, но у него не находится такого большого количества теплых слов, как у друзей", - отметила Соколовская.

Также на выставке представят поздравительный адрес от президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. Адрес был отправлен Ельцину в 2000 году, он сделан художницей-реставратором Лией Сихарулидзе по мотивам грузинских средневековых рукописей, отмечает Соколовская. Свиток, украшенный узорной заставкой и каллиграфическим текстом, хранится в деревянном футляре, на застежке которого изображен герб Грузии 1990-2004 годов.