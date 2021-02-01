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Экипажи более 30 вертолетов ЦВО приступили к учениям в трех регионах России

Маневры пройдут на военных аэродромах в Свердловской, Челябинской и Новосибирской областях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Экипажи ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8 Центрального военного округа (ЦВО) отработают ночное маневрирование на малых и предельно малых высотах в ходе учений, которые стартовали на четырех аэродромах в трех регионах России. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой округа.

"В ходе ночного учения на военных аэродромах в Свердловской, Челябинской и Новосибирской областях более 100 военных летчиков отработают выполнение учебно-боевых задач по разведке районов дислокации "противника", маневрированию на малых и предельно малых высотах, а также взлеты и посадки на заснеженные неподготовленные площадки в равнинной и лесистой местности", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что пилотирование боевых машин будет осуществляться с использованием специального бортового оборудования - очков ночного видения ГЕО-ОНВ-1. Кроме того, в ходе учений будет отработана беспарашютная высадка тактических групп десанта.

Учения завершатся во второй половине февраля. За это время экипажи отработают более 20 тактических эпизодов, в которых будет задействовано более 30 ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8, свыше 500 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы управления и обеспечения полетов.

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РоссияНовосибирская областьСвердловская областьЧелябинская область
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