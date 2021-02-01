В Свердловской области в 2021 году планируют трудоустроить 17 тыс. подростков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Служба занятости в Свердловской области в 2021 году планирует трудоустроить 17 тыс. несовершеннолетних, что на 30% больше, чем в предыдущем году. На эти цели выделено 48,3 млн рублей, сообщили ТАСС в понедельник в региональном департаменте по труду и занятости населения.

"В 2021 году планируется трудоустройство в свободное от учебы время не менее 17 000 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. На реализацию мероприятия по временному трудоустройству подростков в 2021 году предусмотрено 48 321,6 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

В департаменте уточнили, что по госпрограмме "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" в 2020 году были трудоустроены почти 13 тыс. подростков. На эти цели было потрачено 33,6 млн рублей. Средства областного бюджета направлялись на выплату материальной поддержки дополнительно к заработной плате. Средний размер такой поддержки, выплаченной подросткам в период их временного трудоустройства, составил 2,6 тыс. рублей.

Как пояснили в пресс-службе, временное трудоустройство подростков является эффективной мерой профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также помогает подросткам получить навыки самостоятельной трудовой деятельности, понять ценность заработанных финансовых средств и определиться с выбором будущей профессии. Там отметили, что потребность подростков в оплачиваемой временной работе в каникулы растет, особенно в отдаленных, сельских и депрессивных территориях. В данном случае зарплата и матпомощь за счет бюджетных средств является хорошим подспорьем семейному бюджету.

По данным регионального департамента занятости, подростки трудоустраиваются на самые разнообразные должности. Самые популярные профессии - подсобные рабочие, уборщики территорий, рабочие по благоустройству населенных пунктов, рабочие зеленого хозяйства, садовники, документоведы, делопроизводители, архивариусы, курьеры, лаборанты и пр.