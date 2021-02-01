Начальника курганского управления Росреестра обвиняют в растрате

ТАСС, 1 февраля. Руководитель управления Росреестра по Курганской области Олег Молчанов обвиняется в растрате, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК РФ по оперативным материалам УФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области Олега Молчанова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения). По ходатайству следствия судом он заключен под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на источник, что Молчанов был задержан по подозрению в совершении коррупционных преступлений после обысков в здании управления Росреестра региона. По данным следствия, с 2016 по 2019 года он, используя свое служебное положение, организовал премирование ряда сотрудников, которые в последующем обналичивали фиксированные суммы и передавали руководству. Средства использовались в целях, не связанных со служебной деятельностью управления. Речь идет о суммах в крупном размере, добавили в ведомстве.

Помимо помещений управления Росреестра, обыски проведены и по месту жительства Молчанова. "В настоящее время следователями проводятся следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление всего круга сотрудников, подвергнутых сбору денежных средств со стороны руководителя Росреестра и полного размера причиненного им ущерба, а также на сбор доказательств противоправной деятельности обвиняемого. Кроме того, проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление иных возможных эпизодов преступной деятельности чиновника", - сказали в пресс-службе.