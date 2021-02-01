Суд утвердил мировое соглашение контрагента с вертолетной "дочкой" Utair

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 февраля. /ТАСС/. Контрагент авиакомпании "Ютэйр" - "Юган-юнион кард" - заключил мировое соглашение с "Ютэйр - вертолетными услугами", крупнейшей вертолетной компанией в мире по величине и грузоподъемности флота, по делу о банкротстве авиаперевозчика. Документ был утвержден в понедельник на заседании Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа.

Арбитражный суд ХМАО 12 ноября 2020 года утвердил мировое соглашение между контрагентом авиакомпании Utair - "Флеш лайт капитал" и компанией "Ютэйр - вертолетные услуги" по делу о банкротстве авиаперевозчика. Заседание по утверждению мирового соглашения между вертолетной "дочкой" Utair и "Юган-юнион кард" было назначено на 11 января 2021 года, но перенесено на 1 февраля, поскольку в суд не поступил оригинал подписанного с двух сторон документа.

"Утвердить мировое соглашение между "Ютэйр - вертолетные услуги" и "Юган-юнион кард". Производство по делу прекратить", - сообщила в понедельник на заседании Арбитражного суда ХМАО судья Ирина Зуева.

По ее словам, следующее заседание суда состоится 17 февраля. На нем будет рассмотрен отказ "Гидпромэнергострой" от иска, тем самым планируется завершить дело о банкротстве вертолетной "дочки" Utair.

О деле по банкротству "Ютэйр - вертолетные услуги"

Согласно картотеке, Арбитражный суд ХМАО с 16 марта откладывал заседания по делу о банкротстве компании "Ютэйр - вертолетные услуги" из-за пандемии. 16 марта 2020 года Арбитражный суд ХМАО оставил без рассмотрения иск МТС банка о банкротстве "Ютэйр - вертолетные услуги". 13 января в суде представитель МТС банка сообщил, что требования о признании компании "Ютэйр - вертолетные услуги" банкротом основываются на договоре о предоставлении синдицированного кредита авиакомпании Utair от 19 ноября 2015 года. В 2018 и 2019 годах авиакомпания не выплатила проценты по кредиту в размере около 16 млн рублей. "Ютэйр - вертолетные услуги" в данном договоре выступила поручителем.

В качестве третьих лиц к иску привлечены четыре контрагента авиакомпании "Ютэйр" - "Юган-юнион кард", "Гидпромэнергострой", "Интер" и "Флеш лайт капитал". 19 и 20 марта 2019 года они подали иски о банкротстве перевозчика на общую сумму около 1,5 млн рублей. 28 сентября 2020 года Арбитражный суд ХМАО утвердил мировое соглашение между Utair и ее кредитором "Юган-юнион кард" и отказал в банкротстве авиакомпании "Финпорт" (правопреемник компании "Гидпромэнергострой"). Кроме того, суд произвел две процессуальные замены - сначала банк "Русь" на банк "Оренбург", затем "Оренбург" - на банк "Россия". Согласно определению суда, права требования к Utair по двум синдицированным кредитам на общую сумму около 139 млн рублей "Оренбург" в марте 2020 года уступил банку "Россия".

В августе 2019 года оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" подал заявление о вступлении в дело о банкротстве авиакомпании, сумма требований составила 4,9 млн рублей. Впоследствии "Русь" присоединилась к банку "Оренбург". 5 октября 2020 года Арбитражный суд ХМАО заменил "Оренбург" на банк "Россия".

Долги Utair

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний", в 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек. Убыток компании по МСФО за первое полугодие 2020 года составил 5,8 млрд рублей против убытка почти 9,5 млрд руб. за аналогичный период 2019 года. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).

"Ютэйр - вертолетные услуги" - крупнейшая вертолетная компания в мире по величине и грузоподъемности флота. Она является основным вертолетным оператором группы Utair, в которой эксплуатируется парк более чем из 320 воздушных судов разных типов - преимущественно семейства "Миль" и Airbus Helicopters. Вертолеты компании обслуживают клиентов на четырех континентах.

22 декабря 2020 года Арбитражный суд ХМАО прекратил дело о банкротстве Utair, отклонив иск банка "Россия" и утвердив три мировых соглашения перевозчика с его контрагентами "Юган-Юнион кард", "Интер" и "Флеш лайт капитал".

Компания испытывает финансовые трудности уже несколько лет. В 2015 году она перевела все свои долги в два синдицированных кредита - на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд с погашением в 2027 году. Сейчас объем задолженности по первому кредиту снижен до 15,4 млрд рублей. Кроме того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 года авиакомпания не смогла заплатить проценты в размере 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд руб. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика "Финанс-авиа" допустила техдефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон. Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля того же года "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций отложить выплаты основной части долга по ценным бумагам на тот же срок - 35 лет.