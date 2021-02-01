Челябинская область более чем наполовину сократила коечный фонд для пациентов с COVID-19

По словам Гехт, в регионе в последнее время наблюдается позитивная динамика: каждый день пациентов с коронавирусом выписывают в два раза больше, чем госпитализируют.

ЧЕЛЯБИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Челябинской области сократили коечный фонд, предназначенный для лечения пациентов с коронавирусом, более чем наполовину. Об этом журналистам в понедельник сообщила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

"У нас было 7 150 чисто ковидных коек, сегодня мы выходим на 4 201 койку, практически вполовину сокращая коечный фонд по ковиду. <…> Все больше медицинских организаций возвращаются к плановому оказанию помощи. Из 29 госпитальных баз остаются на сегодняшний день 16", - сказала она.

По данным областного Минздрава на 1 февраля, всего в регионе подтверждено 45 498 случаев заражения коронавирусом (плюс 278 новых случаев). За 31 января выписаны 579 человек. Продолжают лечение 10 653 человека.

В Челябинской области действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции. Людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция. Разрешено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий при условии соблюдения постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора и с учетом ограничений по посещаемости.