Жителю Югры избрали запрет определенных действий по делу о призывах к массовым беспорядкам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 февраля. /ТАСС/. Сургутский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ) избрал запрет определенных действий в отношении 21-летнего местного жителя, подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам и оскорблении сотрудников силовых ведомств. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой молодой человек сообщил, что в одной из групп в Telegram он плохо высказывался о сотрудниках полиции, Росгвардии и ФСБ. По его словам, он не отдавал отчета своим действиям. Мужчина извинился за это и отметил, что раскаивается в содеянном.

"В отношении Болонина сегодня в суд поступил материал об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам). Суд его удовлетворил", - сказал собеседник агентства. На вопрос о сроках меры пресечения он ответил, что "до принятия решения по делу, конкретной даты нет".

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона, мужчина был задержан во время несанкционированной акции в Сургуте 23 января, его доставили в отдел полиции, составили протокол по ст. 20.2 КоАП РФ (проведение мероприятия без подачи уведомления), суд приговорил его к штрафу. В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ ТАСС не стали комментировать информацию.

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли 23 и 31 января в Москве и других крупных городах России, в том числе в Сургуте. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

Навальный, дважды условно осужденный за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, Химкинский суд оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.