В Курганской области возбудили дело о мошенничестве с жильем для сирот

ТАСС, 1 февраля. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудников администрации Катайского района Курганской области и индивидуального предпринимателя по подозрению в мошенничестве с жильем для сирот. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя и неустановленных должностных лиц администрации Катайского района, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере"). <…> Достоверно зная о проведенных некачественных строительных работах, чиновники заключили муниципальные контракты на приобретение квартир у предпринимателя, перечислив ему денежные средства в сумме не менее 8 млн рублей. В 2015-2017 годах указанное жилье было предоставлено 16 детям-сиротам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что многоквартирный жилой дом не соответствует требованиям строительно-технических и санитарно-эпидемиологических норм к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях.

По данным следствия, в июле 2015 года в администрации Катайска в интересах бизнесмена было принято положительное решение о переводе имеющегося в его собственности нежилого помещения в жилое с последующей перепланировкой и переустройством его в многоквартирный дом. В сентябре же приемочная комиссия установила, что работы для переустройства нежилых помещений в жилые якобы проведены в полном объеме, были созданы 16 "квартир".

"В октябре-ноябре указанного года администрацией района были проведены аукционы по приобретению жилых помещений с целью выполнения решений судов об обеспечении жилыми помещениями на условиях специализированного найма детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, победителем которых был признан подозреваемый индивидуальный предприниматель", - рассказали в ведомстве.