В Тюменской области не будут вводить плату за посещение ООПТ регионального значения

ТЮМЕНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление, по которому жители Тюменской области освобождаются от платы за посещение особо охраняемых природных территории (ООПТ) регионального значения. Оно опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"В соответствии с законом от 14.03.1995 "Об утверждении правил определения платы для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемой природной территории," <…> установить, что физические лица освобождаются от взимания платы за посещение особо охраняемой природной территории регионального значения Тюменской области", - говорится в документе.

В июле 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому для ООПТ федерального значения плата за одно посещение должна составлять не менее 1% от установленной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, для ООПТ регионального значения - не менее 0,5%, для ООПТ местного значения - не менее 0,25%. Освобождение от платы предусмотрено для инвалидов, участников Великой Отечественной войны, лиц, удостоенных званий Героя Советского Союза, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.