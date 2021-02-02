В Тюмени подозреваемые в грабеже при задержании отстреливались от полицейских фейерверком

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Тюмени троих подозреваемых в разбое и грабеже ювелирных салонов и продуктового магазина. Как сообщила ТАСС во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк, двое из них во время задержания отстреливались от правоохранителей фейерверком и подожгли квартиру.

По словам Волк, подозреваемые совершили два ограбления в тюменских ювелирных салонах. Схема у них была одинаковая. Один из них оставался у входа в торговый зал, а второй просил у продавца на примерку дорогостоящий золотой перстень. Когда украшение оказывалось в руках мужчины, он и его сообщник выбегали из магазина. Через два дня после последнего грабежа подозреваемые совершили также разбойное нападение на продуктовый магазин. Они, угрожая продавцу ножом, пытались похитить из кассы деньги, но женщина распылила в их сторону перцовый баллончик и злоумышленники убежали.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Двое ранее судимых жителей Тюмени скрывались в арендованном жилье. При задержании они оказали активное сопротивление полицейским и сотрудникам СОБР Росгвардии. Мужчины подожгли квартиру и выпустили в сторону входной двери фейерверк. Их попытка скрыться через окно четвертого этажа оказалась неудачной, подозреваемых задержали", - сказала Волк.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о грабеже и разбое (ст. 161 и 162 УК РФ), они арестованы. "Третий фигурант - предполагаемый соучастник одного из грабежей - был задержан позже", - добавила представитель МВД, отметив, что в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.