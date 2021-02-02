Суд взыскал с Челябинского меткомбината более 142 млн рублей за вред природе

ТАСС, 2 февраля. Суд Челябинской области взыскал с ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (группа "Мечел") 142,6 млн рублей в счет возмещения вреда экологии, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры во вторник.

"Областной суд поддержал позицию природоохранного прокурора, взыскав с ПАО "ЧМК" 142,6 млн рублей в счет возмещения причиненного вреда окружающей среде. Челябинской природоохранной прокуратурой ранее проведена проверка, по результатам которой выявлены нарушения федерального законодательства об охране окружающей среды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие не обеспечило применение наилучших существующих технологий очистки производственных стоков, в результате чего окружающей среде на территории Челябинска причинен ущерб 142,6 млн рублей. Судом требования прокурора о взыскании ущерба были удовлетворены, ответчик данное решение обжаловал в вышестоящий суд.

"Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда, рассмотрев апелляционную жалобу ПАО "Челябинский металлургический комбинат", признала обоснованным требование прокурора о взыскании суммы ущерба в пользу муниципального образования "Город Челябинск", на территории которого имело место причинение вреда окружающей среде. Решение вступило в законную силу", - сказали в прокуратуре.