Суд на Урале отменил решение о смягчении наказания фотографу Лошагину, убившему жену

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Свердловский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры и отменил решение районного суда Екатеринбурга о смягчении наказания фотографу Дмитрию Лошагину, признанному виновным в совершении убийства супруги. Об этом стало известно в ходе заседания, трансляция которого проходила в онлайн-формате.

Ранее Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осужденного Лошагина, заменив неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид наказания - ограничение свободы на срок 3 года 25 дней. Прокуратура обжаловала это решение.