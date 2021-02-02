Власти Курганской области за 1,5 года привлекли в регион более 100 IT-компаний

ТАСС, 2 февраля. Курганские власти смогли привлечь в регион более сотни компаний в IT-сфере с введения 1,5 года назад новых мер поддержки для отрасли. Об этом написал во вторник на своей странице во "ВКонтакте" губернатор региона Вадим Шумков.

Ранее Шумков подчеркивал значимость создания новых кадров в IT-сфере для региона и его экономики. Власти региона планируют увеличить набор на IT-направления в высшие и средние учебные заведения региона в 15 раз до 2022 года.

"Полтора года назад в Курганской области приняли две меры поддержки для IT: офисы <...> 1 рубль за 1 метр квадратный, 1% ставка налога по УСН (упрощенной системе налогообложения - прим. ТАСС). Начали активно заниматься переформатированием подготовки кадров, в том числе через создание IT-колледжа и IT-института. За этот период в регионе зарегистрировались 119 новых субъектов предпринимательства в сфере IT", - написал Шумков, отметив, что работа в этом направлении будет продолжена.

Как сообщалось, завод "Курганприбор" по соглашению с правительством инвестирует от 80 до 100 млн рублей в развитие инженерного и IT-образования в школах, колледжах и вузах Курганской области. Кроме того, область выиграла федеральный грант по нацпроекту "Образование" в размере 36,4 млн рублей на создание IT-колледжа, создан IT-институт на базе Курганского государственного университета.