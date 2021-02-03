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Летевший из Владивостока в Москву самолет сел в Нижневартовске из-за недомогания пассажира

Его состояние оценивается как средней степени тяжести

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Владивостока в Москву, сел в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) из-за недомогания одного из пассажиров. Об этом ТАСС сообщили в среду в справочной аэропорта.

"Самолет произвел посадку из-за состояния здоровья одного из пассажиров", - сказал собеседник агентства без приведения подробностей.

По его словам, самолет сел в 10:29 (08:29 мск). Как уточнили ТАСС в Нижневартовской городской станции скорой медицинской помощи, состояние пассажира оценивается как средней степени тяжести. Его планируется доставить в Нижневартовскую окружную больницу № 2. "В настоящее время медики оказывают помощь пациенту на месте", - сказал собеседник агентства. 

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