Пандемия не повлияла на собираемость взносов за капремонт в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Собираемость взносов за капитальный ремонт в Свердловской области в 2020 году сложилась на уровне 2019 года, несмотря на пандемию, и достигла 6,3 млрд рублей, сообщил в среду на пресс-конференции Уральском региональном информационном центре ТАСС генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов.

"По Свердловской области, по домам, которые находятся "в котле", собираемость была 96,95%, что повыше собираемости прошлого года, если еще посчитать дополнительно дома на спецсчетах, то она была 96,71%", - сказал он, добавив, что соответствующие показатели в 2019 году составили 96,62% и 96,73%.

Суханов добавил, что всего за 2021 год было собрано 6,3 млрд рублей. Несмотря на то, что плата за услуги ЖКХ у населения действительно снизилась, уровень платежей за капремонт, по его словам, удалось сохранить благодаря небольшой сумме платежа относительно остальных услуг. Так, по его мнению, жители Свердловской области "поверили" в программу, что также влияет на рост собираемости.

Строительно-монтажные работы по программе капитального ремонта в 2021 году планируется провести в 1 088 многоквартирных домах Свердловской области, в 2020 году капремонт провели в 907 домах. Также, по словам Суханова, в текущем году в регионе будет заменено 778 лифтов, а в 2020 году заменили 289 лифтов.

Суханов отметил, что ремонтная кампания в 2020 году была проведена успешно, несмотря на пандемию, и закончена на 100%. По его словам, проблемы были связаны с допуском к общедомовому имуществу, находящемуся в квартирах жителей Свердловской области, а также с нехваткой рабочей силы из ближнего зарубежья.