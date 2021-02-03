В больницах Свердловской области более 1,2 тыс. коек переведут на прием по профилю

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Медицинские учреждения Свердловской области, перепрофилированные для пациентов с COVID-19, возвращаются к оказанию плановой помощи. До конца недели более 1,2 тыс. коек переведут под профильную работу, сообщил заместитель губернатора Павел Креков на брифинге по итогам заседания регионального оперштаба в среду.

"У нас сегодня 2,5 тыс. свободных коек, при этом мы уже сократили почти на 40% ковидные койки и освобожденные койки перевели в плановый режим работы. Только на этой неделе в плановый режим работы, в конце этой недели, мы планируем перевести примерно 1,2 тыс. коек", - сказал Креков, отметив, что работа будет продолжаться, сохраняя резерв на случай ухудшения ситуации.