В больницах Свердловской области более 1,2 тыс. коек переведут на прием по профилю

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Медицинские учреждения Свердловской области, перепрофилированные для пациентов с COVID-19, возвращаются к оказанию плановой помощи. До конца недели более 1,2 тыс. коек переведут под профильную работу, сообщил заместитель губернатора Павел Креков на брифинге по итогам заседания регионального оперштаба в среду.
"У нас сегодня 2,5 тыс. свободных коек, при этом мы уже сократили почти на 40% ковидные койки и освобожденные койки перевели в плановый режим работы. Только на этой неделе в плановый режим работы, в конце этой недели, мы планируем перевести примерно 1,2 тыс. коек", - сказал Креков, отметив, что работа будет продолжаться, сохраняя резерв на случай ухудшения ситуации.
По данным, опубликованным на официальном сайте полномочного представителя президента в УФО, коечный фонд для больных ковидом в Свердловской области уменьшился более чем на треть с начала 2021 года. Так, на 2 февраля в регионе развернуто 6,3 тыс. коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией.
Ранее в январе сообщалось, что под плановую помощь перевели более 1,5 тыс. коек в больницах Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Серова, Верхней Пышмы, Верхотурья, Камышлова, Дегтярска и Рефтинского.
Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции превышает 71 тыс.