Число участников проекта "Единая промышленная карта" в 2020 году выросло втрое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Образовательный проект по профориентации школьников "Единая промышленная карта" (ЕПК) в три с половиной раза увеличил число учеников за счет обучения педагогов основам преподавания онлайн. По итогам 2020 года в России на интерактивной платформе зарегистрировалось более 2 млн человек, сообщила на пресс-конференции Уральском региональном информационном центре ТАСС автор проекта, член общественной палаты Свердловской области Вероника Пиджакова.

"Единая промышленная карта" (ЕПК) - это образовательный проект по ранней профориентации школьников. Реализуется как часть государственной образовательной программы "Уральская инженерная школа". Старт ЕПК был дан на "Иннопроме" в июле 2015 года при поддержке администрации губернатора Свердловской области, Всероссийского педагогического собрания, а также Министерства промышленности и науки Свердловской области.

"Когда школьники массово перешли на дистант, мы понимали, что мы во всеоружии, интерактивная программа у нас есть. Мы понимали, что будет пиковый рост у ЕПК, мы единственные в России делали профориентацию для учащихся в интерактивном формате, но никакого роста не происходило. Мы поняли, что педагоги не умеют учить онлайн, так как они сами не учились онлайн, и нам пришлось обучить педагогов. Когда мы проучили коллег на YouTube, мы получили сразу же колоссальный рост "Единой промышленной карты". Мы резко "пробили" [число] 2 млн [учеников]", - сказала Пиджакова, добавив, что в 2019 году было зарегистрировано 570 тыс. учеников по всей России.

Она уточнила, что в апреле был создан YouTube-канал для педагогов с еженедельными онлайн-марафонами по обучению педагогов работе онлайн с программой ЕПК. С апреля 2020 года, когда был запущен проект, количество просмотров составило 26 млн, а количество зарегистрированных педагогов - около 60 тыс. человек. В планах на 2021 год, по словам Пиджаковой, - качественно развивать работу проекта, а также продолжить работу над контентом для педагогов. Так, был создан профиль в Instagram, где для учителей готовят короткие обучающие видео.

По словам автора проекта, на интерактивную карту наносятся самые интересные промпредприятия региона, а ученики отмечают, кому посещение объекта станет интересным. Как говорится на сайта проекта, ЕПК организует цикл образовательных экскурсий на промышленные предприятия Свердловской области для детей с 1-го по 11-й класс, формируя тем самым у школьников целостное представление о географии, возможностях и ресурсах региона, а также интерес к работе на производстве и в реальном секторе экономики.