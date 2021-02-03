Количество детей, отдохнувших в тюменских лагерях и санаториях, выросло в 2020 году на 13%

ТЮМЕНЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Около 233 тыс. детей Тюменской области организованно отдохнули в 2020 году, это на 13% больше по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил в среду директор регионального департамента социального развития Дмитрий Грамотин на заседании президиума правительства Тюменской области.

"В связи с пандемией COVID-19 летняя оздоровительная кампания в 2020 году началась на месяц позже, чем обычно. За время летнего оздоровительного сезона в Тюменской области отдохнули 233 тысячи детей от шести до 18 лет, организованными формами отдыха, оздоровления и занятости были охвачены 96% детей. Чрезвычайных и аварийных ситуаций не случилось", - подвел он итоги. В 2019 году организованно отдохнули более 205 тыс. детей.

В департаменте уточнили, что в постоянном режиме работали учреждения дополнительного образования и культуры. Развлекательные, развивающие программы на свежем воздухе, рассчитанные на детей разного возраста, проводились до 22:00 часов.

Ежегодно в регионе около 35 тыс. детей отдыхают по бесплатным путевкам - это дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты, дети, состоящие на различных видах учета, и дети из малообеспеченных семей. Еще 8 тыс. ребят отдохнули по программе софинансирования, около 3 тыс. поправили здоровье в шести здравницах Республики Крым и четырех тюменских лагерях санаторного типа.

В 2020 году по поручению правительства России расширился список категорий детей, отдых которых обеспечен за счет средств бюджета Тюменской области. В это число вошли дети жителей, признанных безработными с 1 марта 2020 года, а также дети работников моногоспиталей и работников организаций, работающих в условиях временной изоляции.