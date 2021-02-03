В Свердловской области пожилых людей начали отвозить к пунктам вакцинации от COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Свердловской области начали отвозить жителей пенсионного возраста к пунктам вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков на брифинге по итогам заседания оперативного штаба в среду.
"Начали [подвозить пожилых людей к пунктам вакцинации]. Более того, мы специально вакцинируем тех людей, которые находятся в пансионатах, в учреждениях круглосуточного пребывания пожилых людей. И приоритетно, действительно, вакцинируем тех, у кого возраст в категории 60 плюс", - сказал Креков.
Как пояснили ТАСС в оперативном штабе региона, вопросы доставки граждан пенсионного возраста к пунктам прорабатываются для всех индивидуально в зависимости от ситуации. "Так, пенсионеры, проживающие в социальных учреждениях, доставляются на транспорте учреждения, в случае если оно обеспечено транспортом", - добавили в штабе.
В январе в оперативном штабе региона сообщали, что доля жителей старше 65 лет, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, за неделю превысила 25% от общего числа заразившихся. Неделей ранее этот показатель составлял 21,4%. Повышение процента заразившихся в возрастной группе старше 65 лет могло произойти по ряду причин, отметили в оперштабе, в том числе из-за возобновления учебного процесса в очном формате в школах, так как пенсионеров привлекают к сопровождению детей, из-за активного общения с родными в новогодние праздники и по другим причинам.
Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции превышает 71 тысячу.