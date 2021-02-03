В Свердловской области пожилых людей начали отвозить к пунктам вакцинации от COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Свердловской области начали отвозить жителей пенсионного возраста к пунктам вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков на брифинге по итогам заседания оперативного штаба в среду.

"Начали [подвозить пожилых людей к пунктам вакцинации]. Более того, мы специально вакцинируем тех людей, которые находятся в пансионатах, в учреждениях круглосуточного пребывания пожилых людей. И приоритетно, действительно, вакцинируем тех, у кого возраст в категории 60 плюс", - сказал Креков.