{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Свердловской области пожилых людей начали отвозить к пунктам вакцинации от COVID-19

В оперативном штабе региона отметили, что вопросы доставки пенсионеров прорабатываются для всех индивидуально в зависимости от ситуации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Свердловской области начали отвозить жителей пенсионного возраста к пунктам вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков на брифинге по итогам заседания оперативного штаба в среду.

"Начали [подвозить пожилых людей к пунктам вакцинации]. Более того, мы специально вакцинируем тех людей, которые находятся в пансионатах, в учреждениях круглосуточного пребывания пожилых людей. И приоритетно, действительно, вакцинируем тех, у кого возраст в категории 60 плюс", - сказал Креков.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Как пояснили ТАСС в оперативном штабе региона, вопросы доставки граждан пенсионного возраста к пунктам прорабатываются для всех индивидуально в зависимости от ситуации. "Так, пенсионеры, проживающие в социальных учреждениях, доставляются на транспорте учреждения, в случае если оно обеспечено транспортом", - добавили в штабе.

В январе в оперативном штабе региона сообщали, что доля жителей старше 65 лет, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, за неделю превысила 25% от общего числа заразившихся. Неделей ранее этот показатель составлял 21,4%. Повышение процента заразившихся в возрастной группе старше 65 лет могло произойти по ряду причин, отметили в оперштабе, в том числе из-за возобновления учебного процесса в очном формате в школах, так как пенсионеров привлекают к сопровождению детей, из-за активного общения с родными в новогодние праздники и по другим причинам.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции превышает 71 тысячу.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
В Челябинской области в 2021 году подключат к интернету около 300 поселков
Проект "Устранение цифрового неравенства 2.0" коснется населенные пункты, в которых проживают от 100 до 500 человек
Читать полностью