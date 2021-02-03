Директора компании в Тюмени осудили по делу о взрыве газа в жилом доме

ТЮМЕНЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Суд в Тюмени приговорил директора ООО "АВК" к трем годам колонии-поселения по делу о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекших смерть людей. Об этом в среду сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

7 декабря 2019 года ТАСС сообщал о взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Тюмени, произошедшем при проведении работ сотрудниками газовой службы. Погибли два человека - сотрудник газовой службы и жилец одной из квартир. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

"Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении директора общества с ограниченной ответственностью "АВК". Он признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух лиц и причинение крупного ущерба"). Суд назначил мужчине 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Расследованием установлено, что в декабре 2019 года организация у дома 10а по ул. Шарова приступила к выполнению работ по бестраншейной прокладке трубопроводов. Данные работы проводились самовольно, в результате чего был поврежден газопровод. Газ просочился через грунт и гравийную подушку в канализационные колодцы и стал поступать в квартиры № 1 и № 2, а также в узел ввода - техническое помещение.