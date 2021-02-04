Власти Свердловской области назвали величину прожиточного минимума в регионе на 2021 год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Прожиточный минимум на душу населения в Свердловской области в 2021 году составит 11,2 тысячи рублей, рост по сравнению со вторым кварталом 2020 года составил порядка 2%, сообщили в департаменте информационной политики региона в четверг.

"Величина прожиточного минимума в Свердловской области на 2021 год по новым расчетам составила на душу населения - 11 206 рублей в месяц, для трудоспособного населения - 11 966 рублей, для пенсионеров - 9 521 рубль, для детей - 11 850 рублей", - цитирует департамент министра экономики и территориального развития Свердловской области Дениса Мамонтова.

Согласно закону, величина прожиточного минимума в регионе на 2021 год должна быть не ниже величины прожиточного минимума за второй квартал 2020 года. В Свердловской области прожиточный минимум увеличился на душу населения на 2%, для трудоспособного населения - на 2,2%, для пенсионеров - на 6,2%, для детей - на 1,3%.

С 1 января в РФ вступил в силу закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума, предполагающей их определение исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше). Также прожиточный минимум теперь устанавливается на весь год, а не на квартал.

Величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за III квартал 2020 года на душу населения составила 11 606 рублей, для трудоспособного населения - 12 542 рубля, для пенсионеров - 9 519 рублей, для детей - 11 580 рублей.