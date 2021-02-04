В Екатеринбурге перенесли открытие центра "Эрмитаж-Урал"

Ранее министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина сообщала ТАСС, что центр планируется открыть в ноябре 2020 года. Позже от начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Ильи Маркова стало известно о переносе сроков на апрель в связи с ситуацией с пандемией коронавируса. Центр "Эрмитаж-Урал" будет размещен в двух зданиях на улице Вайнера: в одном будут экспозиции, в другом - фондохранилище и реставрационные мастерские.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Открытие культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге, запланированное на апрель 2021 года, перенесено. Центр рассчитывают открыть до конца этого полугодия, сообщил в четверг ТАСС директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.

"В этом полугодии мы откроемся. <…> Оба здания будут открываться одновременно, в один момент", - сказал Корытин в ответ на вопрос о том, когда планируется открыть реставрационно-хранительский корпус и выставочную площадку "Эрмитаж-Урала", удастся ли уложиться в ранее названные сроки. Точная дата открытия пока не известна, добавил он.

Корытин уточнил, что процесс пусконаладки нового фондохранилища займет два месяца, переезд сотрудников и экспонатов - 4-5 месяцев. В фондохранилище предстоит перевезти порядка 16 тыс. предметов фонда, которые пока находятся в другом здании "Эрмитаж-Урала". "Мы не можем открыться, пока мы не перевезем коллекцию сюда", - пояснил он.

Екатеринбург занимает особое место в истории Государственного Эрмитажа. В июле 1941 года из Ленинграда на Урал двумя эшелонами были эвакуированы 1,118 млн экспонатов из коллекции музея. В здании Свердловской картинной галереи они хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности были возвращены в Ленинград, а в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску было подарено более 200 спасенных предметов.