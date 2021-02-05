Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области снизилась в январе на 5%

"В январе 2021 года в Тюменской области зарегистрировано 4 тыс. 846 случаев COVID-19. Это на 5% меньше, чем за декабрь 2020 года", - сказала она.

ТЮМЕНЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области снизилась на 5% в январе по сравнению с декабрем, сообщила в пятницу руководитель областного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо на заседании регионального оперативного штаба.

Также на 5% снизилась заболеваемость за последние две недели в сравнении с предыдущим аналогичным периодом. "Среди людей старше 65 лет заболеваемость снизилась на 10%, однако эта возрастная группа по-прежнему лидирует в общей структуре заболеваемости - 21% от общего количества заболевших. Заболеваемость школьников за период с 25 по 31 января снизилась на 22%", - уточнила Шарухо.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что динамика снижения заболеваемости COVID-19 "только зарождается", и вирус еще не отступил. "Поэтому снятие ограничений может быть только постепенным", - отметил он.

В регионе действует масочный режим, по 28 февраля введена обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Работа заведений общепита и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в период с 23:00 до 06:00 запрещены. Режим повышенной готовности продлен до 28 февраля.

По данным оперативного штаба, на 4 февраля 2021 года общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило 28 779, выздоровели 26 988, умерли 253 пациента.