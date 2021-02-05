В Курганской области у сторонников радикального ислама изъяли экстремистскую литературу

ТАСС, 5 февраля. Правоохранительные органы провели обыски у сторонников радикальных религиозных течений в Далматовском районе Курганской области, обнаружены и изъяты оружие и экстремистская литература. Решается вопрос о возбуждении уголовных и административных дел в отношении четырех человек. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе УФСБ России по региону.

"В целях профилактики совершения преступлений экстремистского и террористического характера на территории региона УФСБ России по Курганской области совместно с подразделениями УМВД и Росгвардии проведены оперативно-разыскные мероприятия в домах и помещениях сторонников радикального ислама Далматовского района. В результате обследования изъято четыре единицы огнестрельного оружия, одно из которых изготовлено кустарным способом, 143 патрона, 21 мобильный телефон, 12 флеш-карт, 9 дисков, содержащих материалы экстремистского характера, 71 экземпляр религиозной литературы, в том числе внесенной в федеральный список экстремистских материалов Минюста России", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в нелегальных молельных комнатах были обнаружены нарушения законодательства о религиозных объединениях в части осуществления миссионерской деятельности.

"В настоящее время в отношении четырех жителей Далматовского района принимаются решения о привлечении к административной ответственности по ст. 20.8, 20.29, ч. 3, 4 ст. 5.26 КоАП РФ (нарушение правил производства, продажи, хранения или уничтожения оружия и патронов к нему, производство и распространение экстремистских материалов, осуществление миссионерской деятельности и распространение литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов с нарушениями требований законодательства), а также о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов)", - подчеркнули в ведомстве.