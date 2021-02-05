Суд смягчил меру пресечения экс-начальнику ОМВД в Курганской области

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Курганский областной суд изменил на домашний арест меру пресечения бывшему начальнику ОМВД Шадринска Курганской области Дмитрию Кокотееву, обвиняемому в хищении бюджетных средств. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее ТАСС сообщал об аресте заместителя начальника УМВД Курганской области и бывшего начальника ОМВД Шадринска, которые обвиняются в хищении группой лиц не менее 27 млн рублей бюджетных средств.

"Ему [Кокотееву] мера пресечения изменена на домашний арест", - сказали в пресс-службе, пояснив, что, по мнению суда, изменение меры пресечения не воспрепятствует проведению дальнейших процессуальных действий.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали членов преступной группировки из числа действующих сотрудников курганской полиции: заместителя начальника УМВД России по Курганской области, начальника, главного бухгалтера и двух подчиненных бухгалтера ОМВД "Шадринский".

Следователи установили, что хищения происходили с 2012 года по февраль 2020-го. До 2017 года замначальника УМВД по Курганской области был начальником отдела МВД России по городу Шадринску. По версии следствия, он организовал и возглавил преступную группу, целью которой стало хищение денежных средств из денежного довольствия, премий и иных установленных законом выплат сотрудникам МО МВД России "Шадринский". Следствие утверждает, что полицейские систематически изготавливали фиктивные платежные ведомости, подписывали их у начальника отдела полиции, затем выдавали личному составу суммы в заниженном размере, а разницу в выплатах присваивали.