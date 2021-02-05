В Екатеринбурге осудили четырех местных жителей, укравших более 6 млн рублей пенсий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил четырых местных жителей к лишению свободы на срок от 6 до 9 лет за кражу пенсий из отделений почтовой связи и нападения на почтальонов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Суд приговорил четырех местных жителей к наказанию в виде лишения свободы на срок от 6 лет до 9 лет. Один из сообщников, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве, осужден в ноябре 2020 года на 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Уголовное дело в отношении еще одного обвиняемого также выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск", - говорится в сообщении.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение. в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере).

Судом установлено, что в феврале 2018 года один из обвиняемых узнал от своей супруги, занимавшей на тот момент должность начальника одного из отделений почтовой связи о поступлении денег для выплаты пенсий. Втайне от жены он изготовил дубликат ключей от служебного помещения и вместе со знакомыми похитили 6,1 млн руб., разделив их между собой. Летом и осенью 2019 г. один из обвиняемых, а также его знакомые совершили разбойные нападения на сотрудников двух отделений почтовой связи города.