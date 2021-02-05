Число безработных в Тюменской области за 2020 год выросло почти в пять раз

ТЮМЕНЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Число жителей Тюменской области, зарегистрированных в качестве безработных, увеличилось почти в пять раз в 2020 году по сравнению с 2019 годом из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщил региональный департамент труда и занятости населения.

"Численность граждан, состоящих на регистрационном учете в качестве безработных на 1 января 2021 года, 20 014 человек. Уровень регистрируемой безработицы 2,76%", - такие данные приводятся на портале департамента. На 1 января 2020 года в качестве безработных был зарегистрирован 4 301 человек.

Как отмечал глава региона Александр Моор, несмотря на негативные тенденции на рынке труда, обусловленные пандемией коронавируса, реализованный органами власти комплекс мер позволил области сохранить стабильную ситуацию в сфере занятости населения. По словам директора регионального департамента труда и занятости населения Надежды Мазуркевич, число вакансий на данный момент превышает число безработных в 1,5 раза - в базе находится 32 тыс. предложений о трудоустройстве. Также службе занятости удалось перестроить многие процессы, которые работали либо медленно, либо не очень удобно. "Мы пересмотрели технологию работы при подборе персонала работодателей, заключили соглашения о сотрудничестве с HeadHunter", - уточнила она.

Выросло и число граждан, обратившихся в центр занятости за помощью в поиске подходящей работы. Так, в 2019 году обратившихся было 56 197, из них трудоустроено 45 227, а в 2020 - 112 161 человек, из них трудоустроили - 49 755. Наибольшая потребность у тюменских работодателей в водителях, медработниках, сварщиках и бетонщиках, также в регионе высокий спрос на неквалифицированных рабочих.

Для улучшения работы с нуждающимися в трудоустройстве был запущен чат-бот службы занятости в соцсетях и мессенджерах. Также власти создают временные рабочие места, помогают в профессиональном обучении и переобучении. Кроме того, в регионе реализуются нацпроекты "Демография" и "Производительность труда и поддержка занятости".