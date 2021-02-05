Суд на Урале направил на принудительное лечение участника секты по делу об убийстве сына

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Свердловский областной суд освободил от уголовной ответственности Ивана Казанцева - отца девятилетнего мальчика, труп которого был обнаружен в екатеринбургском парке в конце 2019 года, и назначил ему принудительное лечение. Трансляция заседания велась в онлайн-формате.

"Суд постановил Ивана Казанцева освободить от уголовной ответственности за совершенное в состоянии невменяемости запрещенное уголовным законом деяния. <…> Применить к Казанцеву принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, в специализированной организации под усиленным наблюдением", - сказал судья.

Судья пояснил, что Казанцев, по мнению следственных органов, совершил деяния, предусмотренные ч. 3 ст. 239 УК РФ ("Участие в деятельности НКО, посягающей на личность и права граждан), п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 ("Истязание"), ст. 156 ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 ("Убийство малолетнего лица совершенное с особой жестокостью"), п. "б", ч. 2 ст. 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего"), ч. 1 ст. 325 ("Похищение или повреждение документов") УК РФ.

Причиной смерти девятилетнего мальчика, тело которого обнаружили в екатеринбургском парке в конце ноября 2019 года, стала механическая асфиксия. В ведомстве поясняли, что, по предварительным данным, ребенка убил отец, который расправился с сыном в связи с возникшей личной неприязнью. По данным прокуратуры, мужчина являлся членом религиозной секты "Ученики Христа" и под влиянием создательницы секты систематически наносил своим сыновьям побои и другие насильственные действия морального и физического характера.