Первый с 2012 года пассажирский самолет вылетел из аэропорта Красноселькупа на Ямале

ТАСС, 5 февраля. Первый пассажирский рейс выполнен по маршруту Красноселькуп (Ямало-Ненецкий автономный округ) - Тюмень. Авиасообщение с Красноселькупом было приостановлено в 2012 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Сегодня, 5 февраля, из Красноселькупа был совершен первый пассажирский рейс. Самолет Ан-24 доставил пассажиров в Тюмень. Этого события жители Красноселькупа ждали очень долго. Авиасообщение было приостановлено с 2012 года, шла реконструкция взлетно-посадочной полосы, перевозки самолетами были приостановлены", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что с 2021 года сообщение обеспечивали только вертолеты.

Маршрут субсидируется из окружного бюджета, цена в одну сторону составляет 7 тыс. рублей без учета агентских сборов. Выполняет перевозку авиакомпания Utair на самолете Ан-24. Время в полете составляет 3 часа 20 минут.

"В конце 2020 года был выполнен первый технический рейс, таким образом подтвердилась возможность приема воздушных судов на взлетно-посадочной полосе. Частота выполнения рейсов - один раз в неделю, к летнему периоду планируется увеличение до 3 раз в неделю", - добавили в правительстве.