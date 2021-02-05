Прямые рейсы на Занзибар открываются из Екатеринбурга с 13 февраля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Royal Flight открывает прямые рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово на остров Занзибар с 13 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского авиаузла в пятницу.

Оперативный штаб РФ 28 января принял решение об открытии из Екатеринбурга полетов за рубеж, которые были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса.

"13 и 24 февраля в Занзибар отправится Boeing 767 авиакомпании Royal Flight. Ранее уральцы летали на популярный морской курорт с посадкой в Уфе или Самаре. Теперь им стал доступен беспосадочный полет в Танзанию", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 6 февраля в расписании Кольцово заявлен первый после возобновления международных полетов рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" в Ереван. Рейсы запланированы раз в неделю по субботам. С 13 февраля еженедельно полеты в столицу Армении намерена выполнять и авиакомпания Nordwind. Также с 14 февраля из Екатеринбурга могут быть возобновлены рейсы в Дубай. Авиакомпании "Уральские авиалинии" и "Россия" планируют выполнять полеты в ОАЭ один раз в неделю по воскресеньям.

"В аэропорту Кольцово принимаются усиленные меры профилактики противодействия распространению коронавируса. На территории аэропорта обязательно ношение защитной маски. Все посетители аэропорта проходят тепловизионный контроль, места общего пользования, стойки регистрации обрабатываются дезинфицирующими средствами. В аэровокзальном комплексе работают два пункта тестирования на COVID-19", - отмечается в сообщении.

Международный аэропорт Кольцово - один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок, управляется УК "Аэропорты регионов". Пассажирам аэропорта доступны более 100 направлений полетов рейсами свыше 40 российских и международных авиакомпаний. С 1998 года является членом международного совета аэропортов ACI (Airports Council International).