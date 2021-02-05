Суд рассмотрит ходатайство экс-схимонаха Сергия об участии в деле о признании прав на храм

В декабре митрополия обратилась в арбитражный суд с иском к администрации Среднеуральска о признании права собственности на здание храма иконы Божией Матери "Спорительница хлебов". Ходатайство об участии Романова в деле в качестве третьего лица подала его адвокат Светлана Герасимова. По ее словам, Романов является фактическим застройщиком монастыря, что подтверждается выданным в июне 2009 года удостоверением от на тот момент митрополита Викентия. Этот факт подтвержден свидетельскими показаниями и другими доказательствами.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Свердловской области принял к рассмотрению ходатайство о привлечении Николая Романова (экс-схимонаха Сергия) к делу о признании прав на здание храма в Среднеуральском женском монастыре и отложил заседание до 10 февраля, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Если удовлетворяется иск истца (Екатеринбургской епархии - прим. ТАСС), то могут быть нарушены права фактического застройщика здания, которым является мой доверитель. <...> Он имеет право на возмещение затрат. А по проведенной оценке данного комплекса имущества, стоимость превышает только объектов недвижимости, без внутреннего убранства, свыше 1 млрд рублей", - сказала Герасимова.

Старший юрисконсульт юридической службы Артем Клименко, который представляет митрополию в данном деле, возражал против удовлетворения ходатайства. По его словам, Сергий во время строительства монастыря выступал не как физического лицо, а как священнослужитель РПЦ, от имени епархии.

Администрация Среднеуральска, которая является ответчиком по делу, а также представители управления Росреестра по Свердловской области и регионального Минприроды - третьи лица - оставили решение по ходатайству на усмотрения суда. Суд назначил следующее заседание на 10 февраля.

О Николае Романове

Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года, после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом. Десятого сентября церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил это решение.

Басманный суд Москвы заключил Романова под стражу до 28 февраля 2021 года. Ему вменяются преступления по ст. 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), 330 ("Самоуправство") и 110.1 ("Склонение к самоубийству") УК РФ. Сторона защиты обжаловала решение суда. Вину обвиняемый не признает.