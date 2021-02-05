Метели и сильные порывы ветра ожидаются в регионах УрФО в выходные

ТАСС, 5 февраля. Сильные порывы ветра и метели ожидаются в регионах Уральского федерального округа (УрФО). В части субъектов теплая погода резко сменится похолоданием, сообщили в региональных гидрометцентрах и ведомствах.

"Днем 6 февраля в отдельных районах Свердловской области ожидается очень сильный снег, налипание мокрого снега на провода. Ночью и в первой половине дня 7 февраля на территории ФГБУ "Уральское УГМС" ожидается резкое понижение температуры воздуха до минус 12-17 градусов, на севере - минус 19-24 градусов, на крайнем севере - до минус 31 градуса. На дорогах гололедица. В Свердловской области очень сильный снег, метель при порывах ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В Челябинской области в выходные дни ожидаются порывы ветра до 17-20 м/с, снег, гололедица. В субботу в регионе потеплеет до плюс 4 градусов, к воскресенью похолодает до минус 11-16 в дневные часы. В Курганской области в выходные ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, усиление ветра с порывами до 18 м/с, перепады температуры с минусовых до положительных отметок, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. "В ночь с субботы на воскресенье ожидается потепление температуры воздуха до плюс одного градуса с резким понижением до минус 20 в утренние часы", - предупреждает инспекция.

"В субботу в Югре прогнозируются осадки различной интенсивности и метель, ветер ожидается умеренный, порывистый. Ночью до минус 11-16 градусов, а на севере Югры до минус 25, при этом днем потеплеет в регионе до плюс 1 градуса, кроме северо-западных районов, там до минус 21 градуса", - сообщили ТАСС в региональном гидрометцентре. В воскресенье в регионе метель, ночью похолодает до минус 25 градусов, днем потеплеет до плюс 1.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области в выходные похолодает в дневные часы с плюс 4 в субботу до минус 7 к воскресенью, возможен снег, дождь. В воскресенье - метель и порывы ветра до 18-23 м/с. В Ямало-Ненецком автономном округе метель ожидается уже с субботы, порывы ветра к воскресенью буду достигать 24 м/с. Возможен снег, местами сильный, ночью в выходные похолодает до минус 41, днем до минус 30.