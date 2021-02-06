На Урале прошел дождь в нескольких регионах

ТАСС, 6 февраля. Осадки в виде дождя прошли в Свердловской, Челябинской областях и Ханты-Мансийском автономном округе в субботу, сообщили в региональных гидрометцентрах. Такое явление нетипично для февраля на Урале, но продлится теплая погода недолго.

Ранее сообщалось, что в регионах УрФО в выходные дни ожидаются похолодание, метели и снег.

"Дождь идет в южной половине [Свердловской] области, на севере его сейчас нет. Такие вещи [дождь зимой] бывают в декабре и январе, но, конечно, не часто. Погода, скажем так, сейчас несколько европейская, но продлится это не долго", - сообщила ТАСС главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко. В областном МЧС накануне предупреждали, что местами 6 и 7 февраля в регионе ожидается метель и сильные порывы ветра.

По прогнозам региональных гидрометцентров, дождь в субботу также ожидается в Челябинской области, где днем потеплеет до плюс 4. В Ханты-Мансийском автономном округе небольшой дождь прошел рано утром, на машинах образовалась небольшая ледяная корка, передает корреспондент ТАСС.