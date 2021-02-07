Рейсы в Москву и Минеральные Воды задерживаются в нескольких аэропортах Урала

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Минеральные Воды задерживаются в нескольких аэропортах Урала из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры и в справочных аэропортов.

"В аэропорту Баландино (Челябинск) произошла задержка шести рейсов авиакомпаний "Аэрофлот", "Азимут", "Россия" и "Победа" в связи с неблагоприятными метеоусловиями", - говорится в сообщении прокуратуры. Это рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Краснодар.

В пресс-службе добавили, что оказание необходимых услуг пассажирам находится на контроле Челябинской транспортной прокуратуры.

В справочной екатеринбургского аэропорта Кольцово и тюменского аэропорта Рощино ТАСС также подтвердили задержку авиарейсов по этим маршрутам.

По данным синоптиков, в воскресенье в регионах Урала ожидаются сильный снег, метель и сильные порывы ветра - до 23 м/с. Температура воздуха минус 12-17 градусов.