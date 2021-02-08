В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в 23-этажном здании

ТАСС, 8 февраля. Пожарные ликвидировали открытое горение кабелей в 23-этажном здании в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 08:10 мск [объявлена] локализация возгорания, в 08:14 мск - ликвидация открытого горения", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России ранее сообщали ТАСС о локализации пожара на площади 100 кв. м.

Число пострадавших в результате происшествия увеличилось до трех, одна женщина в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской клинической больницы №40.

"Везут третьего пациента, его состояние пока неизвестно. Одна женщина в тяжелом состоянии в реанимации, еще один в состоянии средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Прокуратура Екатеринбурга считает наиболее вероятной причиной возгорания короткое замыкание. Об этом сообщила журналистам старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

"Установлено, что наиболее вероятной причиной возгорания является короткое замыкание в электрощитовой. Ход расследования причин пожара находится на контроле прокуратуры района", - сказала она.

Пожар произошел утром 8 февраля. Загорелись электрощитки с 1-го по 9-й этаж и 100 погонных метров кабелей. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных.