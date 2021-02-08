Тюменская область выделит 210 млн рублей на поддержку занятости в 2021 году

ТЮМЕНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Около 210 млн рублей будет выделено на содействие занятости в Тюменской области в 2021 году, сообщил в понедельник глава региона Александр Моор на рабочей встрече с полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым.

"В 2021 году на реализацию программы содействия занятости из областного бюджета выделено 210 млн рублей", - сказал губернатор. В 2020 году на поддержку занятости и создание рабочих мест было выделено 280 млн рублей.

Моор отметил, что уровень безработицы в регионе сейчас составляет около 2,7%. "Сегодня в регионе на 20 тыс. безработных приходится около 28 тыс. вакансий", - уточнил он.

Число жителей Тюменской области, зарегистрированных в качестве безработных, увеличилось почти в пять раз в 2020 году по сравнению с 2019 годом из-за пандемии коронавирусной инфекции - с 4 301 до 20 014 человек.

Для улучшения работы с нуждающимися в трудоустройстве был запущен чат-бот службы занятости в соцсетях и мессенджерах. Также власти создают временные рабочие места, помогают в профессиональном обучении и переобучении. Кроме того, в регионе реализуются нацпроекты "Демография" и "Производительность труда и поддержка занятости".