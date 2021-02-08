Тюменский оперштаб опроверг информацию о продаже мест на вакцинацию от коронавируса

ТЮМЕНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Информация в объявлениях о платной очереди на вакцинацию от коронавируса в Тюменской области не соответствует действительности, сообщил региональный оперативный штаб в понедельник.

Объявления о продаже мест в очереди на вакцинацию от коронавируса появились накануне на улицах города. Контактным номером в них указан телефон приемной регионального департамента здравоохранения.