Тюменский оперштаб опроверг информацию о продаже мест на вакцинацию от коронавируса

ТЮМЕНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Информация в объявлениях о платной очереди на вакцинацию от коронавируса в Тюменской области не соответствует действительности, сообщил региональный оперативный штаб в понедельник.
Объявления о продаже мест в очереди на вакцинацию от коронавируса появились накануне на улицах города. Контактным номером в них указан телефон приемной регионального департамента здравоохранения.
"Департамент здравоохранения и медучреждения региона не проводят платную запись на вакцинацию от COVID-19. Вакцинация населения от COVID-19 бесплатная, проводится по записи медицинскими работниками", - говорится в сообщении.
С 16 января в Тюменской области отмечается снижение общего числа заболевших. В регионе действует масочный режим, по 28 февраля введена обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Режим повышенной готовности продлен до 28 февраля.
По данным оперативного штаба, на 8 февраля 2021 года общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило 29 301, выздоровели 27 515, умерли 258 пациентов.