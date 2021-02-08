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Тюменский оперштаб опроверг информацию о продаже мест на вакцинацию от коронавируса

Объявления о платной услуге ранее появились на улицах

ТЮМЕНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Информация в объявлениях о платной очереди на вакцинацию от коронавируса в Тюменской области не соответствует действительности, сообщил региональный оперативный штаб в понедельник.

Объявления о продаже мест в очереди на вакцинацию от коронавируса появились накануне на улицах города. Контактным номером в них указан телефон приемной регионального департамента здравоохранения.

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"Департамент здравоохранения и медучреждения региона не проводят платную запись на вакцинацию от COVID-19. Вакцинация населения от COVID-19 бесплатная, проводится по записи медицинскими работниками", - говорится в сообщении.

С 16 января в Тюменской области отмечается снижение общего числа заболевших. В регионе действует масочный режим, по 28 февраля введена обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Режим повышенной готовности продлен до 28 февраля.

По данным оперативного штаба, на 8 февраля 2021 года общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило 29 301, выздоровели 27 515, умерли 258 пациентов.

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РоссияТюменская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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