В Магнитогорске возбудили уголовное дело о травмировании ребенка упавшим с крыши снегом

ЧЕЛЯБИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет в Магнитогорске Челябинской области возбудил уголовное дело о травмировании 10-летнего ребенка упавшим с крыши многоэтажного дома снегом. Пострадавший проходит лечение, его состояние оценивается как стабильное, говорится в сообщении пресс-службы управления Следственного комитета России по региону.

"3 февраля около одного из многоэтажных домов Ленинского района города Магнитогорска при падении с крыши снега получил травмы 10-летний школьник. По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья") УК РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенок поступил в лечебное учреждение с диагнозом "сотрясение головного мозга". Медики оценивают состояние здоровья мальчика как стабильное.

Сейчас идут следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, виновные должностные лица управляющей компании. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.