Аномально холодная погода с морозами до 38 градусов ожидается в регионах УФО

ТАСС, 8 февраля. Синоптики прогнозируют аномально холодную погоду в Уральском федеральном округе (УФО) в начале недели. В ряде регионов температура воздуха опустится до 38 градусов, сообщили в региональных управлениях МЧС и гидрометцентрах в понедельник.

"По информации синоптиков в ближайшие дни местами в Свердловской области ожидается аномально холодная погода. 9-13 февраля среднесуточная температура воздуха будет на 7 градусов ниже климатической нормы. Температура воздуха может опускаться до минус 34 градусов", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В Челябинской области, где 6 февраля в некоторых районах прошел дождь, температура воздуха падает с воскресенья. В понедельник утром власти города Златоуста, где похолодало сильнее других муниципалитетов, отменили занятия для учащихся школ с 1 по 7 класс из-за 24-градусных морозов и усиления ветра. По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к среде в регионе похолодает до 31 градуса ночью и до 22-26 градусов днем.

Морозы ожидаются и в Тюменской области с 9 по 11 февраля. Как сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр, температура воздуха к четвергу упадет до 27 градусов днем и 35 градусов ночью. Во вторник и среду - около 30 градусов, местами ожидается изморозь.

По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Курганской области во вторник ночью ожидается до 30 градусов, днем - 19-24 градуса и местами небольшой снег. В среду курганцев ждет небольшое похолодание: до 31 градуса ночью и до 26 градусов днем, осадков же синоптики не прогнозируют - преимущественно на территории области их уже не будет. В четверг ночью метеорологи обещают до 32 градусов мороза, однако уже днем температура поднимется до 17-22 градусов, и регион снова накроют осадки в виде снега вплоть до умеренных.

Самые низкие температуры в ближайшие дни ожидаются в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) - 9 февраля в ряде муниципалитетов возможно похолодание до 38 градусов ночью и 33 градусов днем. 10-11 февраля температура опустится до 37 градусов ночью и до 31 градуса днем, также ожидается небольшой снег. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в ближайшие три дня прогнозируются небольшой снег и температура воздуха - около 30 градусов. 9 февраля возможны порывы ветра до 18 м/с.