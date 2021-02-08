Прокуратура проверит информацию о ненадлежащей разгрузке багажа в аэропорту Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Уральская транспортная прокуратура проведет проверку по информации о ненадлежащей разгрузке багажа из прибывшего самолета сотрудником екатеринбургского аэропорта Кольцово. Об этом сообщили в ведомстве в понедельник.
В понедельник местные СМИ опубликовали видеозапись из аэропорта Екатеринбурга, на котором видно, как сотрудник авиаузла выбрасывает на землю багаж пассажиров прибывшего самолета.
"Свердловской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства сведений, опубликованных в средствах массовой информации, о ненадлежащей разгрузке багажа на месте стоянки воздушных судов в аэропорту Кольцово. Проводится проверка соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей и правил разгрузки багажа. За результатами проверки установлен контроль", - говорится в сообщении.