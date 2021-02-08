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Прокуратура проверит информацию о ненадлежащей разгрузке багажа в аэропорту Екатеринбурга

На опубликованной в местных СМИ видеозаписи сотрудник авиаузла выбрасывает багаж пассажиров прибывшего самолета на землю

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Уральская транспортная прокуратура проведет проверку по информации о ненадлежащей разгрузке багажа из прибывшего самолета сотрудником екатеринбургского аэропорта Кольцово. Об этом сообщили в ведомстве в понедельник.

В понедельник местные СМИ опубликовали видеозапись из аэропорта Екатеринбурга, на котором видно, как сотрудник авиаузла  выбрасывает на землю багаж пассажиров прибывшего самолета.

"Свердловской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства сведений, опубликованных в средствах массовой информации, о ненадлежащей разгрузке багажа на месте стоянки воздушных судов в аэропорту Кольцово. Проводится проверка соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей и правил разгрузки багажа. За результатами проверки установлен контроль", - говорится в сообщении.

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