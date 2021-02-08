Прокуратура проверит информацию о ненадлежащей разгрузке багажа в аэропорту Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Уральская транспортная прокуратура проведет проверку по информации о ненадлежащей разгрузке багажа из прибывшего самолета сотрудником екатеринбургского аэропорта Кольцово. Об этом сообщили в ведомстве в понедельник.

В понедельник местные СМИ опубликовали видеозапись из аэропорта Екатеринбурга, на котором видно, как сотрудник авиаузла выбрасывает на землю багаж пассажиров прибывшего самолета.