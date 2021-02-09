Экспорт уральской древесины в 2020 году превысил $277 млн

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Экспорт древесины Уральского федерального округа (УрФО) в 2020 вырос более чем на 60% по сравнению с показателем за 2019 год и составил более $277 млн. Рост связан с трехкратным увеличением поставок в страны дальнего зарубежья, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Уральского таможенного управления.

"Стоимостной объем экспорта древесины УрФО в 2020 году составил $277,1 млн. По сравнению с 2019 годом стоимостной объем экспорта вырос на 60,6% за счет увеличения поставок в страны дальнего зарубежья в три раза и в страны СНГ на 2,9%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что физический объем экспорта уральской древесины относительно показателей за 2019 год вырос почти на треть и составил 1,7 млн тонн.

По данным пресс-службы, в страны дальнего зарубежья многократно возрос как физический объем экспорта, так и стоимостный - всего было поставлено 532,2 тыс. тонн (рост в 2,7 раз) уральской древесины на сумму $151,9 млн (рост в три раза). Страны СНГ в 2020 получили 1,2 млн тонн (рост на 9,1%) продукции на общую сумму $125,3 млн (рост на 2,9%).

Наибольшие экспортные поставки уральской древесины в 2020 году были осуществлены в Китай - 435,4 тыс. тонн (рост в 3,4 раза) на общую сумму $124,2 млн (рост 3,8 раза). На втором месте Узбекистан, куда в 2020 году поставлено почти 570 тыс. тонн древесины на сумму $72,8 млн. Экспорт также активно осуществлялся в Азербайджан, Казахстан, Афганистан и Туркменистан.

В основном (93,8% от общего объема) в 2020 году экспортировались обработанные лесоматериалы. В пресс-службе добавили, что пункты пропуска, через которые вывозилась древесина предприятиями УрФО расположены на границе с Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, в регионе деятельности Дальневосточного и Северо-Кавказского таможенного управления.

В новость внесена правка (07:57 мск) - передается с уточнением величины измерения в третьем абзаце, верно - 1,7 млн тонн.