В Курганской области из-за нарушений закрыли центр реабилитации наркозависимых

ТАСС, 9 февраля. Прокуратура добилась расселения людей и закрытия центра реабилитации граждан от алкогольной и наркотической зависимости в Варгашинском районе Курганской области. Во время проверки здесь выявлены грубые нарушения правил пожарной безопасности, которые создавали угрозу жизни людей, сообщили во вторник в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее в прокуратуре области сообщали о начале массовых проверок социальных объектов с круглосуточным проживанием граждан для выявления нелегальных пансионатов после случившейся трагедии в соседней Тюменской области, где при пожаре в частном пансионате погибли семь человек. Также курганская прокуратура добивается закрытия центра социальной адаптации "Маяк" в Белозерском районе. Аналогичные проверки прошли в Тюмени.

"Установлено, что на территории Варгашинского района осуществляло деятельность учреждение социального обслуживания по реабилитации граждан от алкогольной и наркотической зависимости, которые проживали в нем на постоянной основе. По результатам надзорных мероприятий в деятельности учреждения вскрыты грубые нарушения требований пожарной безопасности, наличие которых в случае возникновения пожара могли создать реальную угрозу жизни и здоровью проживающих граждан. <…> На сегодняшний день данное учреждение прекратило свою деятельность на территории района, а граждане, проживавшие в нем, расселены", - говорится в сообщении.

Здание центра реабилитации не было оборудовано пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей и автоматической системой оповещения пожарной охраны о возгорании на объекте.

"В отношении юридического и должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ", - уточнили в ведомстве. Также директору организации внесено представление об устранении нарушений закона.

Пожар в частном учреждении в поселке Боровский Тюменской области произошел 9 января, в результате погибли семь пожилых людей. Его хозяйка арестована по делу о пожаре. После одной из проверок прокуратура обратилась в суд для приостановки деятельности пансионата "Новая жизнь", в котором также нашли нарушения пожарной безопасности.