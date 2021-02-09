Помощник экс-схимонаха Сергия покинул спецприемник после трех арестов подряд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Всеволод Могучев, помощник отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова), покинул спецприемник в Екатеринбурге, где отбывал три административных ареста подряд. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Михаил Толмачев.

"Истек срок ареста", - сказал собеседник агентства, уточнив, что новых административных производств в отношении Могучева не возбуждалось.