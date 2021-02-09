Помощник экс-схимонаха Сергия покинул спецприемник после трех арестов подряд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Всеволод Могучев, помощник отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова), покинул спецприемник в Екатеринбурге, где отбывал три административных ареста подряд. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Михаил Толмачев.
"Истек срок ареста", - сказал собеседник агентства, уточнив, что новых административных производств в отношении Могучева не возбуждалось.
Могучев, отвечающий за связи монастыря с общественностью и публиковавший на YouTube-канале проповеди Романова, был задержан 29 декабря 2020 года. 31 декабря суд в Екатеринбурге назначил Могучеву 15 суток административного ареста за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. 12 января его арестовали еще на 15 суток по статье о возбуждении ненависти за посты в соцсетях, после чего, 25 января, по той же статье за ролик на YouTube-канале арестовали еще на 15 суток. После этого все видео канала были удалены.
Романов арестован в Москве, ему вменяются преступления по ст. 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), 330 ("Самоуправство") и 110.1 ("Склонение к самоубийству"). Вину он не признает.